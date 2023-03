Stiri pe aceeasi tema

- Inspectorii Agentiei Nationale de Administrare Fiscala au descoperit persoane fizice care au avut vanzari online de peste 1 milion de lei, intr-o luna, a declarat miercuri presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Lucian Heius, mentionand ca in acele cazuri este vorba despre evaziune…

- Inspectorii ANAF au descoperit persoane fizice care au avut vanzari online de peste 1 milion de lei intr-o luna, a declarat miercuri presedintele Fiscului, Lucian Heius, mentionand ca in acele cazuri este vorba despre evaziune fiscala. Citește și: Despre scandalul camerelor video de la Spitalul Judetean…

- ANAF anunța controale la persoane fizice. Cine este vizat de verificari de la Fisc: au fost vanzari și de 1 milion de lei pe luna ANAF anunța controale la persoane fizice. Sunt vizați cei care vand produse online, cu plata ramburs. Președintele ANAF, Lucian Heiuș, spune ca inspectorii Fiscului au descoperit…

- Bilanțul catastrofei din Turcia și din Siria este cutremurator. Pana acum sunt deja peste 21.000 de morți și aproape 80.000 de raniți. Iar, mai bine de 1 milion de oameni au ramas fara locuința. Cu toate acestea, pompierii nu și-au pierdut speranța. Peste 100.000 de salvatori din intreaga lume fac…

- Inspectorii de munca gorjeni au aplicat amenzi de peste 150.000 de lei in urma mai multor controale derulate in carierele Complexului Energetic (CE) Oltenia, in perioada 27 ianuarie – 3 februarie. Potrivit Inspectoratului Teritorial de Munca (ITM) Gorj, verificarile in carierele CE Oltenia au avut loc…

- Inspectorii ANPC și poliția au inchis patinoarul din Parcul IOR din sectorul 3 al Capitalei, dupa ce au gasit mai multe nereguli legate de patinele pe care le inchiriau oamenii. Conform unui comunicat de presa al ANPC, patinele erau uzate iar la standurile unde se comercializau produse alimentare au…

- Casa Brancoveanu din Bucuresti a fost inchisa temporar de comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), fiind gasite mai multe nereguli, printre care vase de gatit uzate, produse tinute in conditii improprii si fara elemente de identificare. ANPC a transmis, marti, ca a fost…

- Romanii din Austria vor protesta, duminica, in fața cancelariei lui Karl Nehammer. Conform datelor furnizate oficial, sunt peste 150.000 de romani care muncesc și traiesc legal in Austria. Ei se considera jigniți de votul Austriei impotriva aderarii Romaniei la Spațiul Schengen. Federația Asociațiilor…