- Romania va participa cu 3 milioane de dolari pentru construirea Muzeului Victimelor Comunismului din Washington DC, relateaza Agerpres. Legea a fost promulgata marți, 10 ianuarie, de președintele Klaus Iohannis.

- Toata presa mainstream da “pe jgheab” ce zic sefii din media platiti si naimiti, fara sa treaca prin filtru gandirii proprii stirile livrate in mod automat! Ultima gogoasa, tipic romaneasca este aceea cu “disparitia dosarului cu sina si a copiilor legalizate din institutiile publice”. Asa cum se intampla…

- Atentie, soferi! Revin radarele fixe si camerele de supraveghere a traficului. Legea a fost promulgata Presedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul pentru promulgarea Legii privind unele masuri de eficientizare a monitorizarii traficului rutier, prin care se introduce un sistem integrat de monitorizare…

- Romanii vor avea o surpriza atunci cand vor merge la cumparaturi in marile magazine. Implementarea Legii Laptelui ar putea aduce o schimbarea importanta in Lidl, Kaufland și alte magazine din Romania. Anunțul surpriza, disponibil in randurile de mai jos. Cum vor fi vandute produsele lactate cu adaos…

- Rodica Paraschiv Deputat PSD Prahova Suntem in cel de-al 33-lea an de LIBERTATE. In decembrie 1989, romanii iși cereau, cu sacrificii imense, porția de libertate, de respectare a drepturilor cetațenilor, de libera circulație in afara țarii. In zilele de final al anului 1989, romanii sperau ca viața…

- O noua zi de sarbatoare in Romania: Legea care instituie Ziua Sportului Romanesc, in prima duminica a lunii iunie, promulgata de Președintele Iohannis O noua zi de sarbatoare in Romania: Legea care instituie Ziua Sportului Romanesc, in prima duminica a lunii iunie, promulgata de Președintele Iohannis…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, legea pentru aprobarea contractului de finantare pentru Spitalul Regional de Urgenta Craiova dintre Romania si Banca Europeana de Investitii (BEI). Actul normativ reglementeaza finantarea construirii unui nou spital regional de urgenta in Craiova, care…

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat Legea nr.293/3 noiembrie 2022 pentru prevenirea și combaterea cancerului, in urma votarii in Parlament a proiectului de lege inițiat in acest sens de catre parlamentarii coaliției majoritare. Actul normativ, al carui coinițiator sunt, aproba Planul national de…