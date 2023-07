Românii care și-au montat panouri fotovoltaice vor putea cere compensarea financiară la perioade de o lună (proiect legislativ) Un proiect de lege care va acorda posibilitatea prosumatorilor, in situația in care au un surplus de producție, de a cere compensarea financiara a acestuia mai devreme, chiar și la perioade de o luna, a fost depus in Parlament, conform unui comunicat de presa. „Zeci de mii de cetațeni au ales, pana acum, sa devina prosumatori, producand energie electrica regenerabila cu panouri fotovoltaice proprii. Cu toate acestea, sistemul de compensare prevazut in legislația actuala creeaza dificultați inutile. In prezent, prosumatorii cu o capacitate de producție de pana 200 kW beneficiaza de o compensare… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

