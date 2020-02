Stiri pe aceeasi tema

- Cu toate ca nu avem inca niciun caz de coronavirus iar autoritațile au facut apel la calm, romanii au luat cu asalt magazinele pentru a-și face provizii. "In perioada urmatoare, marile retele comerciale...

- Ziarul Unirea Romanii au golit magazinele de frica coronavirusului: „Nu anticipam sa avem rafturile goale” Romanii au golit magazinele de frica coronavirusului: „Nu anticipam sa avem rafturile goale” Romanii golesc magazinele de frica coronavirusului. Și-au facut provizii de alimente neperisabile și…

- Coronavirusul pune autoritațile din Romania pe jar! Presedintele tarii a anuntat ca situatia va fi dezbatuta miercuri in CSAT! La Ministerul de Interne a avut loc și o intalnire, la care participa toti cei responsabili sa ia masuri. Trebuie romanii sa iși faca provizii?

- Cap Limpede, stiri adevarate: Vlad Mixich, expert independent in board-ul Agentiei Europene pentru Sanatate si Securitate in Munca EU-OSHA si membru in consiliul director al Aliantei Europene de Sanatate Public, cere autoritatilor romane sa declanseze de urgenta o campanie de informare prin care romanii…

- Strazile celui de-al patrulea mare oras din Coreea de Sud, Daegu, erau pustii joi, locuitorii preferand sa ramana in case dupa ce zeci de oameni au luat coronavirusul chinez ”intr-un super-eveniment de transmitere” intr-o biserica, relateaza Reuters.

- Psihoza virusului fara leac contamineaza si Romania! Un barbat din Satu-Mare a fost gonit de acasa de familia lui din cauza suspiciunilor de coronavirus. Asta, in conditiile in care, medicii stabilisera deja ca sufera de o simpla raceala. La camerele de garda se prezinta tot mai multi romani care cer…

- Un numar de 18 muzicieni ai Filarmonicii „Banatul” din Timișoara vor sta acasa 10 zile ca masura de prevenție dupa ce s-au intors dintr-un turneu in China, in timpul caruia au cantat și in orașul Wuhan, unde a izbucnit epidemia de coronavirus, anun'[ MEDIAFAX.Directorul Filarmonicii „Banatul”…

