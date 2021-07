Românii care se vaccinează vor beneficia de o zi liberă Legea care prevede acordarea unei zile libere pentru vaccinare a intrat in vigoare, iar romanii iși pot cere drepturile prevazute de ea. „Le suntem recunoscatori celor care s-au vaccinat deja și angajatorilor care au incurajat asta. Dat fiind ca in anul 2021 din cele 15 zile libere naționale, 8 sunt pe durata weekendului, chiar și cu ziua libera de vaccinare in acest an angajatorii vor avea angajații prezenți constant la munca mai mult decat in ultimii 4 ani de zile și intenția noastra este sa devina o masura de incurajare, fara a implica restricții sau costuri suplimentare pentru angajatori comparativ… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Legea care le da dreptul celor care se vaccineaza impotriva COVID-19 sa beneficieze, la cerere, de cate o zi libera platita pentru fiecare doza de vaccin facuta a intrat in vigoare de vineri, 30 iulie, iar romanii iși pot cere de astazi drepturile prevazute de actul normativ, potrivit EuropaFM . Legea…

- Legea care prevede acordarea unei zile libere pentru vaccinare a intrat in vigoare, iar romanii iși pot cere drepturile prevazute de ea. „Le suntem recunoscatori celor care s-au vaccinat deja și angajatorilor care au incurajat asta. Dat fiind ca in anul 2021 din cele 15 zile libere naționale,…

- Ziua libera pentru vaccinare anti-COVID, initiativa a deputatilor USR PLUS Radu Molnar si Oana Toiu, a intrat in vigoare, fiind promulgata si publicata in Monitorul Oficial, a anuntat USR PLUS.. In anul 2017, din cele 14 zile libere nationale, 11 au fost in timpul saptamanii, in 2018, 2019 si 2020…

- Ziua libera pentru vaccinare anti-COVID, initiativa a deputatilor USR PLUS Radu Molnar si Oana Toiu, a intrat în vigoare, fiind promulgata si publicata în Monitorul Oficial, a anuntat USR PLUS într-un comunicat transmis vineri."Le suntem recunoscatori celor care s-au vaccinat…

- Legea inițiata de deputații USR PLUS Oana Țoiu și Radu Molnar de incurajare a vaccinarii prin acordarea unei zile libere Post-ul USR PLUS: Zi libera pentru cei care se vaccineaza anti Covid-19 sau pentru parinții care insoțesc copiii la vaccin apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Proiectul USR PLUS privind acordarea de zile libere persoanelor care se vaccineaza nu a intrunit luni, in plenul Senatului, numarul de voturi necesare adoptarii. Proiectul a primit 57 de voturi 'pentru' si avea nevoie de cel putin 69 de voturi 'pentru', fiind vorba despre o lege organica. Propunerea…

- Proiectul USR-PLUS, de acordare a unei zile libere celor care se vaccineaza, nu are sprijinul liberalilor, care se plang de faptul ca nu a existat o discuție pe acest subiect la nivel de coaliție. „Nu s-a discutat la nivelul coaliției, nu face parte di strategia de vaccinare, care e stabilita la nivel…

- Oamenii ar putea avea parte de o zi libera pentru vaccinare. Propunerea legilativa a venit din partea deputuatului USR PLUS, Radu Molnar. Clujeanul a susținut ca mulți oameni se programeaza și în alte localitați pentru a se vaccina, prin urmare pierd o zi din…