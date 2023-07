Stiri pe aceeasi tema

- OFICIAL: legea prin care crește numarul celor care se pot pensiona mai devreme fara penalizare, in vigoare. LISTA localitaților Numarul persoanelor care se pot pensiona mai repede cu doi ani, fara penalizare, va crește, dupa ce o lege in acest sens intra in vigoare, din 13 iulie. Legea modifica art.…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, legea care extinde numarul romanilor care beneficiaza de reducerea varstei standard de pensionare cu doi ani, fara penalizare, din zonele afectate de poluare remanenta. Actul normativ modifica art. 65 alin. (5) din Legea nr. 263/2010 in vederea reducerii…

- Pensiile primite de romanii care se vor pensiona peste 10 ani vor fi extrem de mici, afectate și de inflația tot mai mare. Romanii care se vor pensiona peste 10 ani ar putea primi o pensie de numai 30% din valoarea salariului din timpul activitatii in campul muncii.Șocul va fi unul foarte mare,…

- Analistii financiari explica ce se va intampla cu romanii care se vor pensiona peste 10 ani si ce bani vor incasa atunci.Romanii care se vor pensiona peste un deceniu vor avea o pensie de doar 30% din salariu, apreciaza analiștii, subliniind ca șocul financiar va fi unul greu de suportat.”Știm cu toții…

- Inca 15 localitați din șase județe au fost introduse in lista zonelor unde locuitorii se pot pensiona mai devreme cu doi ani, fara penalizare. In total, 31 de localitați din Romania cu mai mult de 600.000 de locuitori sunt pe aceasta lista.

- Pensii 2023: Cum te poți pensiona anticipat fara penalizare. Conditii, acte necesare, recalcularea si revizuirea Pensii 2023: Cum te poți pensiona anticipat fara penalizare. Conditii, acte necesare, recalcularea si revizuirea Romanii au posibilitatea sa se pensioneze anticipat, fara penalizarea cuantumului…

- Pensionare anticipata 2023: Inca 2 localitați din Alba introduse in lista zonelor unde locuitorii se pot PENSIONA mai DEVREME cu doi ani, fara penalizare Pensionare anticipata 2023: Inca 2 localitați din Alba introduse in lista zonelor unde locuitorii se pot PENSIONA mai DEVREME cu doi ani, fara penalizare…

- Romanii vor sa manance bine, astfel astfel incat iau in calcul tot ce aud nou pentru a avea o viața cat mai sanatoasa. Acum, nutriționiștii au dezvaluit cate ore trebuie sa iei pauza intre mese. Care este detaliul neștiut care te imbolnaveste. Nutriționiștii au spus cate ore trebuie sa iei pauza intre…