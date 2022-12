Românii care se ocupau cu traficul de droguri în Spania, ARESTAŢI! 11 tone de stupefiante, de 100 de milioane euro Romanii care se ocupau cu traficul de droguri in Spania au fost arestati. Dar ei nu operau singuri, ci ajutati de colegii infractori din Maroc. Grupul infractional a fost destructurat la Valencia, unde politistii au capturat un transport de 526 de kilograme de hașiș. In total, au fost efectuate mai bine de 9 percheziții in […] The post Romanii care se ocupau cu traficul de droguri in Spania, ARESTATI! 11 tone de stupefiante, de 100 de milioane euro first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

