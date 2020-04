Romanii care revin in țara din așa-numitele zone roșii (Italia, Spania, Franța, Belgia, Marea Britanie, Statele Unite, Turcia sau Iran, unde exista transmitere comunitara extinsa a coronavirusului), care erau plasați pana acum in centre de carantina, vor putea sta in premiera in carantina la domiciliu. Totul „pe baza declaratiei pe propria raspundere”. Așa prevede un […] Citește Romanii care se intorc din zonele roșii vor sta in carantina ACASA. Masuri de relaxare, inainte de varful pandemiei in Alba24 .