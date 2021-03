Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat in sedinta de astazi, 19 martie 2021, Hotararea numarul 18. "Prin aceasta Hotarare a fost actualizata lista statelor de risc epidemiologic pentru care se instituie masura carantinei asupra persoanelor care sosesc in Romania", a transmis CNSU. Spania…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgenta adopta hotararea nr.17 din data de 14 martie 2021, privind aprobarea listei țarilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiologic pentru care se instituie... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a declarat duminica seara la TVR ca Romania are șanse mari sa revina la o viața normala …dar nu prea curand. Previziunea șefului DSU este ca spre sfarșitul anului, romanii vor putea simți o viața cu mult mai buna decat in ultimul an. Exista,…

- Astazi, 19 februarie 2021, Comitetul Național pentru Situații de Urgenta adopta hotararea nr.11 privind aprobarea listei țarilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiologic pentru care se... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a aprobat vineri noua lista a țarilor cu risc epidemiologic ridicat, al caror numar se ridica de acum la 60. CNSU a decis, insa, sa scoata Germania din zona galbena. Prin urmare, cei care vin in Romania din acest stat nu vor mai sta in carantina.…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a actualizat, joi, lista statelor de risc epidemiologic, lista care intra in vigoare de luni, 15 februarie 2021. Click aici pentru a studia Anexa la Hotararea CNSU nr 9(2) Hotararea numarul 9 privind aprobarea listei țarilor/zonelor/teritoriilor cu risc…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat, luni, o hotarare privind intrarea in țara a romanilor care sosesc din Marea Britanie, in cadrul listei de state cu risc epidemiologic. Astfel, romanii care din Marea Britanie sunt exceptați de la masura carantinei prevazute in Hotararea 1/2021…

- Romanii care revin in țara pentru evenimente tip naștere, casatorie, deces și tratament medical ar putea primi o excepție de carantinare. Conform Hotararii nr. 4 a Comitetul Național pentru Situații de Urgența, din ședința de astazi, 18 ianuarie 2021: Persoanelor care sosesc in Romania din Regatul Unit…