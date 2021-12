Românii care se întorc din afara UE vor fi obligați să prezinte un test PCR Autoritațile au decis, la capatul unei ședințe de peste 4 ore, sa introduca obligativitatea prezentarii unui test negativ PCR efectuate cu maxim 48 de ore inainte de intrarea in Romania și carantina obligatorie pentru sunt nevaccinați. Pentru persoane din UE se menține obligativitatea prezentarii unui certificat verde. „Romanii care vin din țari terțe, din afara UE, vor prezenta un test PCR obținut cu cel mult 48 de ore . Cei care nu sunt vaccinați vor intra in carantina timp de 10 zile. Cei care vin din UE vor trebui sa prezinta ca pana inainte certificatul verde Covid”, a declarat Alexandru… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

