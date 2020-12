Şapte elevi au primit Bursele Sfântu Gheorghe

Consiliul Local a decis mărirea numărului de elevi care beneficiază în acest an de bursa de excelenţă în valoare de 3.000 de lei În ultima şedinţă a Consiliului Local Sfântu Gheorghe din acest an a avut loc şi ceremonia de acordare a Burselor Sfântu Gheorghe. Aleşii locali au hotărât ca în acest an să acorde… [citeste mai departe]