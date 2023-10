Românii care primesc salarii mai mari începând de astăzi Salariul minim brut pe economie crește la 3.300 lei, incepand cu 1 octombrie 2023, de la nivelul anterior, de 3.000 lei. Angajații platiți cu salariul minim vor primi „in mana” un salariu minim net de 2.079 lei. Pana la finalul anului exista in vigoare o prevedere prin care 200 de lei nu sunt taxati. Anterior, […] The post Romanii care primesc salarii mai mari incepand de astazi appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Salariul minim brut garantat va crește de la 3.000 de lei, la 3.300 lei de la 1 octombrie, conform Hotararii publicata joi in Monitorul Oficial. Pana la finalul acestui an se afla in vigoare o prevedere prin care 200 de lei nu sunt taxați, astfel, un angajat platit cu salariul minim, va lua net 2.070…

- Salariul minim se majoreazi cu 10%, iar pentru angajații din construcții, agricultura și IT ramane neschimbata excepția de a fi introdusa plata CASS in salariu. Premierul a anunțat, in debutul ședinței de guvern de joi, ca toate calculele arata ca o astfel de impozitare, similara cu angajații din celelalte…

