Românii care primesc pachete cu alimente de Paște. Ce conțin acestea Romanii vulnerabili urmeaza sa primeasca pachete cu alimente de Paște. Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Boloș, a efectuat o vizita la depozitul de alimente Oltina la finalul saptamanii, unde sunt pregatite pentru distribuire 400.000 din cele aproape 1,2 milioane de pachete cu alimente care vor ajunge la romanii vulnerabili din toata țara. „Ne-am propus ca cea de-a șasea tranșa a pachetelor alimentare destinate romanilor vulnerabili, a caror distribuție a inceput, sa ajunga la aproximativ 800.000 de beneficiari inainte de Paște. Lucram impreuna cu autoritațile locale, astfel… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

