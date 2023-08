Românii care primesc noi vouchere de la 1 ianuarie 2024. Activităţile remunerate mai bine Se dau noi vouchere de la stat pentru o categorie de romani! Este vorba despre tichetele cu care vor fi remunerați cei care presteaza activitați casnice in gospodariile unei familii sau ale unui persoane singure. Activitatea casnica reprezinta activitatea ocazionala, necalificata, desfașurata de un prestator casnic in legatura cu gospodaria sau gospodariile unei familii sau […] The post Romanii care primesc noi vouchere de la 1 ianuarie 2024. Activitatile remunerate mai bine first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

