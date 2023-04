Vești bune pentru zeci de mii de romani. Se dau bani de la stat, dar și pachete de alimente consistente in urmatoarea perioada. Anunțul a fost facut de Marcel Boloș. Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloș, aduce vești bune. El precizeaza ca voucherul de alimente de 250 de lei va ajunge la romani in Saptamana Mare. De asemenea, in paralel, se vor distribui 800.000 de pachete alimentare destul de consistente, daca luam in considerare ca valoarea de piața a unui astfel de pachet este 390 de lei. ”Pana in sarbatorile pascale incarcam voucherul de alimente cu cei 250 de lei. Anunt in premiera…