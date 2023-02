Stiri pe aceeasi tema

- Salarii mai mari chiar și cu 100% pentru medicii de familie care vor activa in mediul rural. Noul contract cadru pus in dezbatere publica Medicii de familie care vor alege sa profeseze in mediul rural ar urma sa primeasca salarii mai mari chiar și cu 100%, prevede noul contract cadru pus in dezbatere…

- Guvernul a anunțat noi vouchere pentru romani. Aceștia ar putea sa primeasca vocuhere in valoare de cinci salarii, daca indeplinesc anumite condiții. Anunțul a fost facut de Ministerul Justiției in urma cu puțin timp.

- Ministerul Justitiei a anuntat vineri ca a initiat procedura de consultare publica in cazul unui proiect care prevede ca victimele infractiunilor pot solicita un avans din compensatia financiara sub forma de vouchere pentru acoperirea nevoilor urgente, in limita unei sume echivalente cu 5 salarii de…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) saluta decizia autoritatilor din Mongolia de liberalizare a regimului de vize pentru cetatenii romani, posesori de pasapoarte simple. Astfel, incepand cu acest an, Romania figureaza, alaturi de alte 33 de state din Uniunea Europeana, dar si din alte regiuni, pe lista…

- Ministerul Afacerilor Externe a anunțat ca incepand cu acest an, Romania figureaza, alaturi de alte 33 de state din Uniunea Europeana, dar si din alte regiuni, pe lista statelor ai caror cetateni sunt scutiti de obligativitatea detinerii vizei pentru a calatori in scop turistic in Mongolia. MAE informeaza…

- Pensia comunitara: Ce conditii trebuie sa indeplineasca romanii pentru a beneficia de pensie pentru anii lucrati in statele UE Pensia comunitara: Ce conditii trebuie sa indeplineasca romanii pentru a beneficia de pensie pentru anii lucrati in statele UE Cetațenii romani care au lucrat pentru cel puțin…

- Vestea mult aștepata de romani a fost data. Hotararea privind majorarea salariului minim brut a fost aprobata de Guvern, joi, 8 decembrie. Astfel, peste 2,1 milioane de romani vor avea salarii mai mari incepand cu data de 1 ianuarie 2023.

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate transmite, marti, ca proiectul noului Contract-cadru nu limiteaza accesul asiguratilor la servicii medicale, dar prevede ca nu se poate deconta de doua ori acelasi tip de serviciu pentru un pacient. ”Avand in vedere afirmatiile aparute in spatiul public, conform…