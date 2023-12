Românii care nu mai primesc sporuri la muncă și nici prime sau vouchere din 2024. Ce decizie a luat Guvernul Se poate spune ca anul 2024 nu va f unul prea bun pentru acești romani. Mai mulți angajați pierd bani și raman fara sporuri, prime, ori vouchere de la locul de munca. Un proiect de buget ce a fost adoptat in cursul acestei saptamani de catre Guvern vorbește despre anularea a cateva sporuri și prime pentru salariați. Este vorba despre un proiect de buget care include masuri fiscale și bugetare in privința cheltuielilor publice. Astfel, documentul aprobat de catre parlamentari nu mai conține nicio prevedere referitoare la acordarea de vouchere, bonusuri, prime sau sporuri pentru un segment important… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

