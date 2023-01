Suntem in plin sezon al sporturilor de iarna, iar pentru cei care le practica este o adevarata provocare sa gaseasca zone in care este zapada.

Totuși, in ultimele zone in unele zone a nins, iar partiile pe care se poate schia sunt aglomerate. In loc sa schieze, oamenii petrec mult timp la cozi interminabile.

Este cazul Partiei Buscat, de pe Muntele Baișorii, din județul Cluj.

O poza cu o coada uriașa a fost publicata pe Facebook sambata, 14 ianuarie.

"Coada skipass Buscat, azi Sambata 14 ian 2023. Timp așteptare: 1 hr Minim pt skipass, și inca atat pentru telescaun",…