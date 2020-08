Stiri pe aceeasi tema

- Romanii care intra pe teritoriul Confederației Elvețiene și pe teritoriul Principatului Liechtenstein stau in carantina 10 zile, iar daca nu respecta noile masuri, amenda e de 10.000 de CHF. Masurile au fost adoptate miercuri și intra in vigoare sambata, 8 august, la miezul nopții. Conform informațiilor…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a precizat ca Romania este inclusa pe lista tarilor cu grad ridicat epidemiologic privind infectarea cu noul coronavirus si romanii care intra pe teritoriul Elvetiei trebuie sa stea in carantina sau autoizolare timp de 10 zile. Perioada de carantina nu poate fi intrerupta…

- INSP a stabilit lista tarilor si zonelor cu risc epidemiologic ridicat, conform Hotararii nr 36 din 21.07.2020 a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta. Noua lista a fost actualizata, iar romanii care vin in vizita in țara noasta din țarile considerate de Romania in „zona galbena” vor intra…

- Italia este cea de a 21-a tara europeana care impune restrictii romanilor la intrarea pe teritoriul ei. Ministrul italian al Sanatatii, Roberto Speranza, a anuntat vineri ca a semnat un ordin care instituie carantina pentru persoanele care au calatorit in Romania si Bulgaria in ultimele 14 zile. Potrivit…

- Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca in cursul zilei de duminica, 12 iulie, autoritațile ungare au anuntat noile masuri privind condițiile de intrare pe teritoriul Ungariei, masuri care vor intra in vigoare miercuri, 15 iulie 2 Iulie 020, de la ora 00.00. Condițiile de intrare vizeaza clasificarea…

- Ungaria impune noi restricții la intrarea in țara, incepand de miercuri, a anunțat ministrul Gergely Gulyas. Masurile intervin pentru limitarea raspandirii pandemimei de coronavirus. Romania a...

- Autoritațile din toata țara au aplicat, in cursul zilei de vineri, aproape 270 de amenzi pentru nerespectara masurilor de prevenire și combatere a pandemiei coronavirus.Ca urmare a incalcarii prevederilor Legii nr. 55 din 15.05.2020 privind unele masuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei…