- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) precizeaza ca, potrivit noilor modificari introduse de autoritatile belgiene, care intra in vigoare la data de 31 decembrie 2020, orice persoana (rezidenta sau nerezidenta) care soseste in Regatul Belgiei dupa o sedere de cel putin 48 de ore intr-o zona rosie,…

- Potrivit noilor modificari introduse de autoritațile belgiene, care intra in vigoare din 31 decembrie 2020, orice persoana care ajunge in Belgia dupa o ședere de minimum 48 de ore intr-o zona roșie, inclusiv Romania, trebuie sa intre in carantina la domiciliu sau intr-o alta locație declarata, a informat…

- Toate persoanele cu varsta de peste 13 ani care calatoresc in Olanda trebuie sa prezinte test COVID negativ, incepand din data de 29 decembrie, anunța Ministerul Afacerilor Externe. Fara test acest, pasagerii nu se pot imbarca in avion.

- Ministerul Afacerilor Externe a anuntat ca din data de 25 decembrie, toate persoanele care nu au resedinta in Belgia trebuie sa prezinte, la sosirea dintr-o zona rosie, in care este inclusa si Romania, rezultatul negativ al unui test molecular tip PCR pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2, efectuat…

- Romanii care merg in Austria vor fi plasati in carantina imediat dupa intrarea pe teritoriul austriac, pentru o perioada de 10 zile, la domiciliu sau intr-o locatie adecvata, ale carei costuri trebuie suportate din bugetul personal, masura putand fi suspendata in urma prezentarii rezultatului negativ…

- Noi condiții de intrare in Norvegia sunt impuse incepand de marți. Oamenii care vin din tari clasate in categoria rosie pot intra numai cu un test Covid negativ și trebuie sa ramana in carantina obligatorie zece zile, anunța MEDIAFAX.Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca autoritațile…

- Incepand de astazi, luni, 09.11.a.c., intra in vigoare noile reguli impuse de autoritați pentru prevenirea raspandirii infecțiilor cu coronavirus. Cea mai importanta masura este carantina de noapte. Romanii nu vor mai avea voie sa circule intre orele 23:00-05:00 decat pentru motive absolut necesare…