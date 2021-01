Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe anunța ca autoritațile britanice au introdus noi masuri privind condițiile de intrare pe teritoriul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, in contextul pandemiei de Covid-19. Noile masuri vor intra in vigoare pe 15 ianuarie 2021, ora 4.00 a.m. (ora locala),…

- Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca autoritatile britanice au anuntat noi masuri privind conditiile de intrare pe teritoriul Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, in contextul pandemiei de COVID-19. Este vorba despre obligativitatea prezentarii unui test negativ de coronavrus…

- Ministerul Afacerilor Externe anunța ca autoritațile britanice au luat noi masuri pentru intrarea in Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, in contextul pandemiei. Noile masuri vor intra in vigoare vineri, ora 4:00 a.m. Astfel, conform informațiilor comunicate public de autoritațile britanice,…

- Toate persoanele care sosesc in Romania din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord incepand cu 4 ianuarie 2021 au obligația prezentarii la intrarea in țara a certificatului unui test negativ, rapid antigenic sau RT-PCR pentru SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 48 de ore inainte de data…

- Ministerul Afacerilor Externe ii informeaza pe cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord ca, potrivit autoritatilor locale, in cursul zilei de duminica teritoriul Regatului Unit va fi afectat de furtuna „Bella”.…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord ca, in conformitate cu datele transmise de autoritatile locale, in cursul zilei de duminica, teritoriul acestei tari va fi afectat…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca autoritatile franceze au facut publice noile conditii de control sanitar aplicabile transportatorilor rutieri la intrarea pe teritoriul francez din Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord. Astfel, arata MAE, referitor la obligativitatea prezentarii…

- Autoritatile franceze au adoptat decizia de a permite incepand de miercuri, 23 decembrie, ora 00.01 (ora Frantei) deblocarea circulatiei dinspre Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord catre Republica Franceza, informeaza Ministerul Afacerilor Externe.Potrivit informatiilor transmise public…