Românii care merg din 1 iunie la terase vor fi supuși unui triaj observațional! Acesta diferă de cel epidemiologic Romanii care merg din 1 iunie la terase vor fi supuși unui triaj observațional, facut de personalul localurilor. Avocatul Ana-Maria Udriste a explicat care este diferența intre triajul care va fi facut la intrarea pe terase și cel epidemiologic, obligatori la intrarea in spațiile publice inchise. Romanii care vor merge de luni la terase vor trece printr-un triaj observațional, efectuat de personalul localului. Acesta difera de cel epidemiologic, care este obligatoriu, spre exemplu, la intrarea in cladirile de birouri. „Triajul epidemiologic se realizeaza la intrarea intr-o incinta,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

