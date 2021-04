Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat, miercuri, proiectul de OUG privind noi masuri pentru a crește gradul de protecție a cetațenilor români care lucreaza în strainatate. Actul normativ prevede noi obligații pentru agenții de plasare a forței de munca în strainatate și a furnizorilor de servicii de…

- O cercetare sociologica arata ca doar 16% dintre cetațeni au o evaluare pozitiva despre economia naționala in acest moment, deși cele mai recente cifre publicate de Institutul Național de Statistica indicau o revenire a economiei in trimestrul al patrulea din 2020. Chiar daca nu sunt foarte optimiști…

- Dupa un an de pandemie, romanii iși cauta locuri de munca, dar oferta este relativ limitata. Potrivit Agenției Naționale de Ocupare a Forței de Munca, la sfarșitul lunii martie erau peste 12.000 de locuri de munca disponibile in țara și alte 1000 disponibile in Europa pentru lucratori din Romania. Oferta…

In perioada 08 - 24 martie 2021 ITM Cluj a desfasurat, in cadrul unei campanii organizate la nivel national, actiuni de verificare a respectarii prevederilor legale cu privire la...

- Ministrul Muncii Raluca Turcan s-a intalnit miercuri cu reprezentantii agentiilor de recrutare si ai transportatorilor rutieri de persoane, pentru a-i consulta cu privire la initiativa ministerului de a modifica Legea privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate, adoptata in…

