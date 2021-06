Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii care fac diverse munci casnice in gospodarii, in folosul altor persoane, vor plati contribuitii sociale si impozit pe venit, dupa cum reiese din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR).

- Din 2023, oamenii care lucreaza in gospodarie pentru alte persoane vor plati contributii sociale si impozit pe venit pentru munca prestata Din 2023, statul va retine contributii sociale si impozit pe venit pentru munca in gospodarie, in folosul altei persoane, reiese din Planul National de Redresare…

- Secretarul general al PSD, Paul Stanescu, susține ca premierul Florin Cițu ar fi inceput sa amenințe primarii PSD cu taierea resurselor financiare și folosește Programul Național de Reziliența și Redresare pe post de maciuca politica. ”Impostorii politici din Guvern, bagați de Iohannis pe…

- Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a comentat vineri seara, la Digi24, imaginile cu premierul Florin Cițu care a refuzat sa stea de vorba cu jurnaliștii dupa ce a prezentat PNRR in Parlament și le-a spus acestora ca „in 30 de ani nu v-ați civilizat”. CTP a afirmat ca „asta arata ce ar putea deveni domnul…

- Hagiu a precizat ca, in Romania, viteza medie de circulație este de 40-45 de km/h.”Daca este o idee serioasa, ar trebui facut un studiu de impact pentru ca s-ar putea sa mute costurile operaționale undeva mai sus și nu ar fi de dorit. Cand ai o viteza medie de 4-45 de km/h nu poți veni cu o astfel de…

- Transportatorii rutieri vor plati rovinieta in functie de distanta parcursa si nu ca perioada, asa cum este in prezent. Modificarea sistemului de taxare pentru reteaua de drumuri nationale si autostrazi este stabilita printr-o directiva europeana si a fost o conditie pentru finantarea proiectelor de…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca a convocat luni o sedinta cu responsabilii din Guvern care lucreaza la Planul National de Redresare si Rezilienta, mentionand ca acest plan va fi imbunatatit si va fi acceptat de Comisia Europeana. "Noi am lucrat intens si sub mare presiune, cum acelasi lucru…