- Ministrul Mediului, Mircea Fechet, anunta ca joi incepe implementarea Sistemului Garantie-Returnare si se declara convins ca acest program va transforma Romania "din tara depozitarii in tara reciclarii", conform Agerpres."Incepand de maine, ambalajele cu logo aferent Sistemului Garantie-Returnare…

- Au trecut mai bine de trei luni de cand Emilia Ghinescu și fostul ei iubit, Sebi, nu mai formeaza un cuplu. De atunci, artista nu s-a mai afișat cu altcineva, spunand ca, in prezent, se concentreaza mai mult pe viața de familie. Ce spune artista despre momentul in care iși va reface viața.

- Polițiștii vor fi obligați sa faca tuturor șoferilor teste de alcool și droguri! In ce condiții apare aceasta Un proiect de modificare a Codului Rutier, propus de Ministerul de Interne, prevede ca polițiștii vor fi obligați sa verifice toți șoferii cu alcool-testul sau drug-testul, in anumite condiții.…

- Vești proaste pentru romani! Persoanele care dețin centrala in apartament ar putea sa plateasca facturi mai mari. Pana in acest moment, centralele sunt folosite pentru a avea un consum de energie mai mic, insa lucrurile s-ar schimba. In ce condiții ar putea sa fie taxați suplimentar romanii.

- Romanii care doneaza sange de cel puțin 3 ori in decursul unui an calendaristic ar putea beneficia de reduceri la plata impozitului pe terenuri și cladiri, prevede un nou proiect de lege, depus in Parlament. Singura condiție pentru acordarea reducerii este ca recoltarea sa fie facuta intr-un…

- Proprietarii mașinilor istorice vor plati tariful pentru utilizarea rețelei de Autostrazi și Drumuri Naționale, rovinieta urmand sa fie obligatorie pentru aceasta categorie din 16 octombrie, a transmis Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), intr-un comunicat de presa.

- Pentru a ii indemna pe romanii plecați peste hotare sa se intoarca acasa, Ministerul Muncii, prin Agenția Naționala de Ocupare și Formare Profesionala, a dezvoltat un program, care sa ii susțina pe cei au locuit cel puțin 36 de luni consecutiv in orice țara europeana și doresc sa revina acasa,…

- In incercarea de a combate un fenomen alarmant și care afecteaza un numar tot mai mare de persoane de la noi din țara, autoritațile au decis sa vina in sprijinul populației. Romanii care sufera de „boala secolului” primesc vouchere de 3.000 de lei. Afla, din randurile de mai jos, ce condiții trebuie…