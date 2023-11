Românii care le vând nuci străinilor au dat lovitura: le dau de 6 ori mai scump decât producătorii din alte ţări Agricultorii romani au dat lovitura cu nucile. Le vand de 6 ori mai scump decat producatorii din alte tari. Asta ii incurajeaza pe fermieri sa se orienteze mai mult catre piața locala. De exemplu, in judetul Bihor, o fabrica transforma tone de nuci in produse inovatoare, cum ar fi miez caramelizat cu piper, batoane energizante […] The post Romanii care le vand nuci strainilor au dat lovitura: le dau de 6 ori mai scump decat producatorii din alte tari first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Am decis sa-mi schimb viața in 2020, in perioada de izolare. Am vrut sa am un loc de munca al meu", așa a inceput povestea Mihaelei Dinica, cea care i-a cucerit pe italieni cu indeletnicirile romanilor.

- Cetatenii straini au cumparat anul trecut aproximativ 8.000 de locuinte in Ungaria, depasind precedentul record de 7.300 de locuinte cumparate in anul 2018, informeaza agentia de presa MTI.

- Lidl Romania ii invita pe clienții sai in magazine, unde le va pune la dispoziție niște produse mai deosebite. Cu aceste produse, Lidl da lovitura! Așadar, care sunt produsele de care toti romanii au nevoie, la preturi infime de joi, 28 septembrie. Stocurile sunt limitate. Produsele cu care Lidl Romania…

- Romanii cu pensii de pana in 1700 de lei trebuie sa fie cu bagare de seama, deoarece pot pierde foarte mulți bani, mai mulți chiar și decat pensia pe care o primesc in fiecare luna. Cardurile pe care primesc veniturile respective pot ajunge chiar sa fie blocate! Vedeți in randurile de mai jos care este…

- Romanii cu pensii de pana in 1500 de lei trebuie sa fie cu bagare de seama, deoarece pot pierde foarte mulți bani, mai mulți chiar și decat pensia pe care o primesc in fiecare luna. Cardurile pe care primesc veniturile respective pot ajunge chiar sa fie blocate! Vedeți in randurile de mai jos care este…

- Lovitura de ultima ora pentru ProTV. Producatorii au primit o scrisoare de avertisment, in care mai multe emisiuni sunt menționate. Printre cele luate in vizor se numara și Vocea Romaniei, care a facut o gafa extrem de mare. Ce ar fi lasat sa sa vada la TV incalca grav legislația. Vocea Romaniei, vizata…

- Vești bune pentru cei care au aceasta bancnota acasa. Prețul ei este colosal, egalat cu cel al unui apartament. Daca o deții, pune-o imediat la vanzare, pentru ca te vei imbogați. Romanii pot da lovitura, este șansa lor sa faca bani frumoși de pe urma colecționarilor. Bancnota care costa cat un apartament…

- Lovitura de teatru! Deși Austria se opune aderarii Romaniei la Spațiul Schengen, romanii nu dau vina pe statul austriac. De asemenea, majoritatea romanilor nu cred ca țara noastra va adera in spațiul Schengen anul acesta. Sunt informații obținute in urma unui sondaj CURS.Intrebați daca Romania va…