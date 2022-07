Stiri pe aceeasi tema

- Amenzile aplicate pentru necompletarea formularului digital de intrare in Romania (PLF) vor fi anulate, iar romanii care le-au platit vor putea cere restituirea banilor, potrivit unei legi promulgate joi de catre președintele Klaus Iohannis.

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, Legea privind stabilirea unor masuri referitoare la executarea sanctiunilor contraventionale aplicate in temeiul art. 4 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 129/2021, informeaza Administratia Prezidentiala. Actul normativ are ca obiect de…

- Ministerul Apararii Naționale a pus in dezbatere publica un proiect care aduce mai multe modificari la Legea 446 privind pregatirea populatiei pentru aparare, iar cea care a atras atenția este ca romanii din strainatate vor avea 15 zile sa se intoarca in țara in caz de razboi.

- Klaus Iohannis a promulgat actul normativ pentru completarea legii drepturilor pacientilor – potrivit caruia, in situatia incheierii contractelor de asigurare, in cazul in care distribuitorul de asigurari solicita supravietuitorului de cancer informatii si documente care vizeaza afectiunea oncologica,…

- Pensii 2022: Localitațile din Alba in care se va ieși mai REPEDE la pensie. Legea, promulgata de Iohannis Pensii 2022: Localitațile din Alba in care se va ieși mai REPEDE la pensie. Legea, promulgata de Iohannis In cursul zilei de vineri, președintele Klaus Iohannis a promulgat legea prin care se extind…

- OFICIAL, Codul rutier modificat: Limita de viteza maxima 120 km/h pe drumurile expres, in afara localitaților. Lege promulgata Legea care prevede majorarea de la 100 km/h la 120 km/h a limitei maxime de viteza in afara localitatilor pe drumurile expres a fost promulgata joi de președintele Klaus Iohannis.…

- Președintele Romaniei a promulgat joi legea care majoreaza limita de viteza pe drumurile expres la 120 km/ora. Legea inițiata de USR intra in vigoare imediat dupa publicarea in Monitorul Oficial. Citește și:Drum Expres Craiova-Pitești: Șantierul pe lotul 4 se deschide in aceasta vara Legea interzice…

- Perioada lucrata in cadrul PFA se aduna la anii de pensie și este considerata vechime in munca. Legea a fost promulgata Klaus Iohannis, președintele Romaniei, a promulgat joi, legea prin care activitatea economica desfasurata ca PFA este recunoscuta ca fiind vechime in munca si, dupa caz, vechime in…