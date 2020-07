Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anunțat joi seara ca romanii care aleg sa faca teste pentru infecția cu coronavirus in Bulgaria cu scopul de a le folosi la intrarea in Grecia, prin punctul de frontiera de la Kulata-Promachonas, vor fi sub incidența legilor bulgare. Asta inseamnaca romanii care…

- MAE, precizari ptr. romanii care aleg sa faca testele Covid-19 in Bulgaria Foto: Arhiva. Turistii români care aleg sa efectueze testele moleculare pentru infecția cu COVID-19 în Bulgaria ca sa le foloseasca pentru intrarea in Grecia prin punctul de frontiera de la Kulata-Promachonas,…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) precizeaza ca cetatenii romani care aleg sa efectueze testele moleculare pentru COVID-19 in Bulgaria in vederea folosirii acestora pentru intrarea pe teritoriul Republicii Elene pe cale rutiera prin punctul de frontiera de la Kulata-Promachonas vor fi sub incidenta…

- Romanii sperau ca pot trece granita fara el intrucat știau ca masura intra in vigoare de la 6 dimineața, iar ei au ajuns cu putin dupa miezul noptii. Nu doar romanii sunt in aceasta situație, ci și turiști din alte țari care au vrut, miercuri dimineața sa intre in Grecia neavand teste. Unii…

- Ministerul de Externe a anunțat marți ca platforma pe care se completeaza formularul de intrare in Grecia a fost nefuncționala pentru cateva ore, insa situația s-a remediat. Ministerul ii atenționeaza pe turiști ca pot intra in Grecia pe la vama Kulata – Promachonas, incepand de miercuri dimineața,…

- Presa greaca scrie ca 29 de turisti din Romania și din Bulgaria au fost confirmati pozitiv cu COVID-19 dupa testele pe care le-au facut vineri, 10 iulie, la punctul de frontiera Kulata-Promachonas. Guvernul de la Atena a decis ca, incepand de marti, toti turistii care intra in tara prin vama Kulata-Promachonas,…

- Noi reglementari decise de autoritațile elene pentru turiștii straini. Potrivit presei din Grecia, Guvernul de la Atena a decis ca, incepand de marți, toți turiștii care intra in țara prin vama Kulata-Promachonas, singurul punct de frontiera terestru deschis in acest moment, trebuie sa prezinte un test…

- Singurul punct de frontiera dintre Bulgaria si Grecia deschis traficului rutier pentru turisti, la acest moment, este Kulata-Promachonas. Punctul de frontiera Makaza este deschis doar pentru situatii speciale sau calatorii esentiale si transporturi cu regim special sau prioritar, a anuntat astazi Ministerul…