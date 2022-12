Românii care încep noul an cu mai mulți bani în buzunare. Sumele cheltuite cu inconștiență de Guvern în 2023 Anul 2023 aduce mai multe schimbari economice in Romania. In primul rand, pensiile vor crește de la 1 ianuarie 2023 cu 12,5%. Salariul minim pe economie va ajunge la 3.000 lei brut, cu 200 lei neimpozabili. Facilitați fiscale vor fi și pentru cei care au salarii intre 3.000 lei și 5.000 lei. Pe de alta parte, potrivit ultimelor date ale INS, inflația se apropie de 17%. Salarii mai mari Salariul minim pe economie in Romania va fi, de la 1 ianuarie 2023, 3.000 lei brut, cu 200 de lei fara taxe și impozite. Imobiliare Bucuresti Salariul de baza minim brut pe… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

