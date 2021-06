Pensionarii care primesc pensia pe card pot primi dovada plații printr-un e-mail, potrivit unui proiect initiat de deputati liberali, adoptat in sedinta de marti a Senatului. Astfel, pensionarii care incaseaza pensia pe card nu vor mai primi talon de pensie de la postas, asa cum se intampla pana acum. La sosirea banilor, aceștia vor fi […] The post Romanii care iau pensia pe card nu vor mai primi talon de pensie. Dovada plații, trimisa prin e-mail appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .