Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat, miercuri, prin ordonanta de urgenta, posibilitatea ca romanii care au gazduit sau gazduiesc refugiati proveniti din Ucraina sa beneficieze la cerere de decontarea unor cheltuieli, respectiv 20 de lei/zi pentru hrana si 50 de lei/zi pentru cazare pentru fiecare persoana gazduita.…

- Zece milioane de persoane si-au parasit locuintele in Ucraina din cauza razboiului ”devastator” purtat de Rusia, a declarat duminica Inaltul Comisar al Natiunilor Unite pentru Refugiati, Filippo Grandi, transmite AFP. ”Razboiul din Ucraina este atat de devastator, incat 10 milioane de persoane au fugit,…

- Guvernul a aprobat vineri ajutorul pe care il va acorda romanilor care gazduiesc refugiați din Ucraina. Este vorba despre o suma de bani care va acoperi o parte din cheltuielile cu hrana cetațenilor ucraineni, ajunși in Romania. ”Guvernul a aprobat hotararea de stabilire a mecanismului de decontare…

- Guvernul a aprobat suplimentarea bugetului MAI cu 18 milioane de lei pentru decontarea cheltuielilor zilnice cu hrana pentru cetatenii care provin din zona conflictului armat din Ucraina, stabilind decontarea catre persoanele fizice care gazduiesc refugiati din tara vecina suma de 20 de lei/zi pentru…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a prezentat vineri situația tranzitului prin punctele de trecere a frontierei in ultimele 24 de ore. Astfel, punctele de trecere a frontierei au fost tranzitate de 111.817 persoane, din care 58.268 a fost pe sensul de intrare. La frontiera cu Ucraina, numarul total…

- La nivelul Consiliului Județean Maramureș a fost convocat Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) și totodata au fost alocate sumele necesare din fondul de rezerva pentru a fi utilizate in cazul in care va fi nevoie sa asiguram alimente, materiale de igiena sau medicale tuturor celor care…

- Autoritatile din Botosani verifica toate locatiile care ar putea fi transformate in spatii de cazare pentru refugiati, in cazul unui razboi in Ucraina, a declarat, pentru AGERPRES, prefectul judetului Botosani, Sorin Cornila. Potrivit acestuia, verificarile, care sunt facute de angajatii Inspectoratului…