Românii care folosesc apa de la robinet pentru a uda în grădină, pasibili de AMENDĂ Folosirea apei de la robinet in alte scopuri decat consumul menajer provoaca probleme serioase pentru rețelele orașelor. Din cauza secetei, debitul se reduce iar furnizorii ar putea fi nevoiți sa introduca restricții. Seceta a distrus culturile de grau: fermierii sunt diserați! Painea s-ar putea scumpi Astfel, oamenii care se afla in capetele rețelei de distribuție ar putea sa se trezeasca fara apa la robinet chiar in orele de varf ale zilei, atunci cand caldura e cea mai puternica. Șefa ANM Elena Mateescu trage semnalul de alarma! Sunt 12 ani consecutivi de cand temperaturile estivale bat recorduri… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

