- Inca o seara cu emoții pentru iubitorii sportului din Romania. Robert Glința, 25 de ani, s-a calificat vineri, 24 iunie, in finala probei de 50 m spate, la Campionatul Mondial de la Budapesta. Romanul pleaca in ultimul act, de sambata (ora 19.02, in direct la TVR), cu al șaselea timp.Sportivul roman…

- Presa internationala a salutat nasterea unui nou superstar al inotului mondial, dupa ce sportivul roman David Popovici, la doar 17 ani, a cucerit de o maniera spectaculoasa doua medalii de aur (100 si 200 m liber) la Mondialele de inot de la Budapesta.

- David Popovici a cucerit doua medalii de aur la Campionatul Mondial de natație de la Budapesta, unde a caștigat cursele de 100 și 200 metri liber. E astfel doar al doilea om din istorie care reușește sa caștige cele doua curse la aceeași ediție a Mondialelor, dupa Jim Montgomery, in 1973. Succesele…

- Pur și simplu nu mai este nimic de adaugat cand vezi cu cata dorința și placere concureaza David Popovici la fiecare proba in bazin! Romanul nostru de doar 17 ani a luat aurul și in proba de 100 m liber, proga „regina“ și putem spune ca a cucerit nu doar Budapesta, ci și toate inimile romanilor și chiar…

- David Popovici a caștigat AURUL in proba de 100 de metri de la Campionatul Mondial de inot de la Budapesta. Romanul a caștigat și medalia de aur din proba de 200 de metri, fiind deja o legenda in lumea tenisului. David Popovici are numai 17 ani.

- David Popovici s-a calificat in semifinala probei de 100 de metri, a fost primul, calificat cu cel mai bun timp. Performanta vine dupa ce sportivul a castigat medalia de aur la Mondialele de Natatie care se tin la Budapesta, la proba de 200 de metri liber

- Dupa ce David Popovici a stabilit un nou record mondial de juniori in semifinalele Campionatelor Mondiale de natație de la Budapesta, romanul revine in bazin pentru finala in aceasta seara. David Popovici are mari șanse la o medalie luni seara, in finala probei de 200 metri liber de la Mondialele de…

- Nu degeaba americanii au pus ochii pe David Popovici (17 ani), dupa Jocurile Olimpice de la Tokyo. Sportivul legitimat la clubul Dinamo e un adevarat fenomen in bazin. Iar rezultatele sale de ieri, la Mondialele de la Budapesta, confirma, inca o data, acest lucru.