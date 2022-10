Românii care fac bani pe OnlyFans, în vizorul ANAF. Câți influenceri au fost prinși că nu și-au declarat veniturile Fiscul a inceput verificarea influencerilor și a romanilor care caștiga bani pe internet și nu declara veniturile. Printre cei vizați sunt și utilizatorii site-ului OnlyFans, destinat adulților. Primele decizii de impunere pe numele mai multor romani care nu au declarat la stat veniturile obținute prin vanzarea serviciilor sexuale pe site-ul OnlyFans au fost deja impuse de ANAF, au declarat pentru Știrile PRO TV surse din instituție. Verificarile au loc in contextul in care, in vara, ANAF a anunțat controale amanunțite la peste jumatate de milion de romani, persoane fizice, banuiți… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Temperaturile mari din aceasta vara au crescut consumul de energie electrica pentru romanii care au dat drumul la aerul conditionat. Multi au depasit astfel plafonul de 300 Kilowati ora intr-o luna, iar facturile nu s-au mai incadrat pentru varianta compensarii.Specialistii avertizeaza ca…

- Romanii cu venituri mici care nu isi permit sa plateasca facturile de incalzire in sezonul rece pot cere ajutor de la stat pana la data de 15 octombrie.Ajutorul de stat este acordat sub forma unei sume cu care persoanele cu venituri reduse pot acoperi o parte din costurile pentru incalzire…

- In prag de iarna și cu facturi tot mai mari, romanii sunt ingrijorați in privințasezonului rece.In special romanii mai in varsta de la țara, pentru ca nu au bani de lemne sau se tem ca vor avea facturi prea mari, cauta prin magazii, șoproane și poduri sursele rudimentare de incalzire sau iluminat…

- Liviu Varciu a anunțat pe Instagram suma uriașa pe care trebuie sa o plateasca la gaze. Vedeta și-a anunțat fanii ce soluție a gasit pentru a nu mai cheltui atat de mulți bani pentru utilitați.„Mi-am pus panouri fotovoltaice pe casa, o sa vedeți la final cat imi venea curentul și cat imi vine…

- Romania se afla pe primul loc din Uniunea Europeana a cheltuielolor pentru salariile bugetarilor raportat la totalul veniturilor incasate, arata datele Consiliului Fiscal. Pe ultimul loc al clasamentului se afla Germania, care ofera cel mai mic procent din venituri catre bugetari.Dintre cele…

- Johnny Depp a strans in jur de 3 milioane de lire sterline in doar cateva ore de la punerea in vanzare a unor opere din colectia sa de arta, scrie Sky News.Actorul i-a anuntat pe cei 27 de milioane de urmaritori pe Instagram ca a vandut printuri din colectia „Friends And Heroes” prin intermediul…

- Numarul șoferilor interesați de achiziția unei mașini electrice este in creștere, in Romania, dupa marirea prețurilor la combustibil.Romanii care au achiziționat mașini electrice se lauda pe grupurile dedicate cu economiile pe care le-au facut de cand le conduc.Unii dintre aceștia reușesc…