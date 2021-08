Stiri pe aceeasi tema

- Reguli de calatorie Romania - ????????????????????????Anglia, valabile din 19 iulie 2021, ora 4.00 AM. Acestea sunt reguli diferite pentru cetațenii britanici/ rezidenții din UK și cetațenii altor state, care sosesc ca vizitatori..Ce se schimba (Valabil pentru cetațenii britanici și rezidenții in UK):La…

- Romanii care obișnuiau sa lucreze sezonier in Marea Britanie sunt principalele victime ale Brexitului. Potrivit autoritaților din Regat, mai bine de 60% dintre cetațenii Uniunii Europene opriți la granițe sunt dintre ai noștri. Aceștia au fost intorși din drum pentru ca nu aveau vize de intrare și nu…

- Romanii stabiliți in Marea Britanie pana la data de 31 decembrie 2020 mai pot aplica pentru solicitarea rezidenței in Regatul Unit pana in 30 iunie 2021. Acest statut le va permite sa beneficieze de toate drepturile de pana acum, fara condiționari suplimentare, in condițiile in care Regatul Unit a ieșit…

- Cei care au sosit pe teritoriul Regatului Unit dupa data de 31 decembrie 2020 trebuie sa solicite permisul de ședere, pentru a-și proteja dreptul de a locui, a munci si a studia in Marea Britanie.Ambasadorul Romaniei la Londra a facut acest anunț pe pagina sa oficiala de Facebook. Potrivit unei statistici…

- Cei care au sosit pe teritoriul Regatului Unit dupa data de 31 decembrie 2020 trebuie sa solicite permisul de ședere, pentru a-și proteja dreptul de a locui, a munci si a studia in Marea Britanie.Ambasadorul Romaniei la Londra a facut acest anunț pe pagina sa oficiala de Facebook. Potrivit unei statistici…

- Bulgaria primește turiștii romani cu brațele deschise. Se poate merge la vecini fara a mai prezenta un certificat de vaccinare sau un test COVID negativ. Cetațenii romani care intra in Bulgaria nu vor trebui sa prezinte ale documente in afara celor de calatorie. Noile condiții sunt de calatorie sunt…

- Bulgaria primește turiștii romani cu brațele deschise. Se poate merge la vecini fara a mai prezenta un certificat de vaccinare sau un test COVID negativ. Cetațenii romani care intra in Bulgaria nu vor trebui sa prezinte ale documente in afara celor de calatorie. Noile condiții sunt de calatorie…

- De sambata seara cetatenii romani vaccinati pot calatori in Ungaria fara restrictii. Aceasta veste vine dupa ce tara vecina a trecut pe lista verde a tarilor cu risc epidemiologic, ceea ce inseamna ca si cetatenii din Ungaria pot calatori fara restrictii in Romania.