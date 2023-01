Românii care au nevoie de cardul de energie pentru plata facturilor, puşi pe drumuri Categoriile sociale vulnerabile primesc, de la inceputul acestui an, ajutoare financiare sub forma unor carduri, pentru plata facturilor la intretinere. Numai ca nu este atat de usor pentru romani sa beneficieze de aceste facilitati. Trebuie sa treaca pe la administratori Oamenii sunt puși din nou pe drumuri. Ca sa iși poata lua cardul pentru ajutorul […] The post Romanii care au nevoie de cardul de energie pentru plata facturilor, pusi pe drumuri first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Bolos, a anunțat, la Antena 3 CNN, cand vor primi romanii cardurile de energie și cum le vor putea folosi pentru a plati facturile la gaz și curent.

- In 2023, romanii considerați vulnerabili, precum cei cu pensii mici, copiii și adulții cu handicap, cei care provin din familii care au alocație de susținere etc., vor primi 1.400 de lei, in doua tranșe, pentru a-și putea plati facturile la energie.

- Așa arata cardul de energie, prin care romanii vulnerabili vor fi sprijiniți cu 1.400 de lei in 2023 pentru plata facturilor la utilitați, a fost aprobat și certificatul de validare a datoriilor, care va fi emis de Asociațiile de proprietari/locatari pentru a certifica datoria curenta sau restanta aferenta…

- Romanii vor putea plati direct la poștași facturile la curent cu cardul energetic, fara sa mai mearga la ghișeu, a spus ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Bolos. Citește și: A murit un fost director de la Apele Romane Argeș-Vedea “Se poate face direct plata de sume in mandat poștal,…

- Romanii vor putea plati facturile la gaz, curent, caldura sau lemne cu cardul de energie. In total, statul va acorda 1.400 de lei in doua transe a cate 700 de lei. Ministrul Marcel Bolos a explicat la Antena 3 CNN cum va putea fi folosit cardul de energie

- Guvernul a aprobat in ședința de astazi doua acte normative care reglementeaza cadrul pentru ca romanii vulnerabili sa fie sprijiniți, din fonduri europene nerambursabile, pentru plata facturilor la utilitați, dar și pentru achiziționare de alimente și mese calde pe tot parcursul anului viitor. Citește…

- In 2023, Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene MIPE va oferi romanilor vulnerabili, din fonduri europene, sprijin pentru plata facturilor la energie in valoare de 700 lei de 2 ori an. Cardurile pentru incasarea ajutoarelor vor fi emise si distribuite de Compania Nationala Posta Romana, iar…

- Romanii ar putea primi 700 de lei pentru plata facturilor la energie, gaze sau achiziționarea lemnelor. Cine ar putea beneficia de ajutor Romanii ar putea primi 700 de lei pentru plata facturilor la energie, gaze sau achiziționarea lemnelor. Cine ar putea beneficia de ajutor Ionuț Stroe, purtatorul…