Stiri pe aceeasi tema

- Cursa speciala Tarom de la Frankfurt, introdusa cu ocazia Euro 2024, pentru meciul Romania - Slovacia, care trebuia sa ajunga in Bucuresti joi, 27 iunie, la 14.55, are intarziere de aproape patru ore, relateaza agenția News.ro. De specificat, biletele au costat și 800 de euro.Desi cursa trebuia sa plece…

- Cursa speciala Tarom de la Frankfurt, introdusa cu ocazia Euro 2024, care trebuia sa ajunga in Bucuresti joi, la 14,55, are intarziere de aproape patru ore.Biletele au costat peste 600 de euro, scrie stiripesurse.ro. Cursa trebuia sa plece la 11.30 Desi cursa trebuia sa plece la 11.30, pasagerii au…

- Cursa speciala Tarom de la Frankfurt, introdusa cu ocazia Euro 2024, care trebuia sa ajunga in Bucuresti joi, la 14,55, are intarziere de aproape patru ore. Biletele au costat peste 600 de euro.Desi cursa trebuia sa plece la 11.

- Romania s-a calificat in optimile EURO 2024 și e in fazele finale ale unui turneu final dupa 24 de ani. Suporterii romani din Frankfurt, orașul in care a avut loc partida cu Slovacia, scor 1-1, au facut spectacol. Frankfurt a fost galben miercuri. Zeci de mii de suporteri romani au luat cu asalt orașul…

- TAROM introduce saptamana viitoare doua zboruri speciale București și Frankfurt, una dus și una intors, pentru suporterii care vor sa vada ultimul meci al Romaniei din grupele Euro 2024, cu Slovacia, programat pe 26 iunie, au anunțat TAROM și FRF, care nu au precizat insa cat costa biletele.„In contextul…

- El a rememorat, duminica, la Opera Nationala Romana, in ultima seara a Festivalului "Aici-Acolo" organizat cu prilejul Zilei Romanilor de Pretutindeni, momentul cand fratele sau a plecat in Germania, imediat dupa Revolutia din 1989, asemenea multor alti romani, in cautarea unor vieti mai bune."Simt…

- Premierul Marcel Ciolacu a postat imagini din aeronava oficiala cu care revina in tara, alaturi de grupul de tineri blocati pe aeroportul din Dubai, el afirmand ca zambetele lor i-au dat energie cat toate cafelele baute in ultimele zile.

- Un avion care venea de la Paris la București a aterizat de urgența luni seara la Budapesta, a scris pe Facebook Lucian Mandruța, care aștepta cursa din capitala Franței la Otopeni.„Pentru cei care așteapta in seara asta cursa Air France de la Paris: mai aveți de stat. Cursa AF1088, Paris – Otopeni a…