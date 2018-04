Stiri pe aceeasi tema

- Fostul lider catalan in exil, Carles Puigdemont, a obtinut o destindere a conditiilor de detentie in Germania, in asteptarea solutionarii cererii de extradare catre Spania, au anuntat luni reprezentanti din domeniul justitiei, informeaza dpa, conform agerpres.ro. Lui Puigdemont i s-a cerut…

- Politia germana a dejucat un atac cu cutit, cu posibile motivatii islamiste, la semi-maratonul de duminica de la Berlin, a informat ziarul Die Welt în editia sa online, preluat de agentia germana de presa dpa.

- Miercuri, 28 martie a.c. Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni, in parteneriat cu Ministerul Tineretului si Sportului, va lansa programul de tabere "ARC" editia 2018, dedicat in acest an celebrarii Centenarului Marii Uniri. La eveniment, care va avea loc la Palatul Victoria, sala Transilvania, vor…

- Doi romani au fost arestați la Berlin, dupa ce au fost identificați de polițiști drept cei care au ucis cel puțin doua animale la Gradina Zoologica din localitate. Angajații au fost șocați cand au gasit tranșata o capra de Angora gestanta, la doar cateva saptamani dupa ce o oaie a fost gasita…

- O capra de Angora gestanta a fost ucisa la o gradina zoologica din Berlin. Cazul șocant s-a petrecut la doar cateva saptamani dupa ce o oaie a fost gasita taiata in tufișuri. Doi romani au fost arestați in acest caz. Cei doi suspecți sunt acuzați de furtul și macelarirea animalului.…

- O persoana a murit si altele au fost ranite in coliziunea dintre doua trenuri produsa luni la orele pranzului in provincia Styria din sud-estul Austriei, a anuntat politia preluata de Reuters si dpa. Persoana decedata este o femeie, iar alte 22, inclusiv trei copii, au suferit rani minore. Totusi,…

- Anchetatorii suspecteaza ca romanii sunt victimele unor traficanți de persoane, relateaza publicația britanica The Herald. Inspectorul Kev Morley, de la Poliția din Plymouth, a declarat ca cele noua persoane traiau in "condiții inacceptabile".Acesta a mai spus ca nu crede ca romanii erau…

- Politia germana a arestat miercuri, in cadrul unei vaste operatiuni desfasurate in mai multe landuri, trei barbati suspectati ca au transportat ilegal migranti in Germania pe ruta balcanica, a comunicat politia federala, potrivit agentiei dpa. Politistii germani au intreprins miercuri…