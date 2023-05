Romanii care au gazduit refugiați ucraineni, prin programul „50/20”, iși primesc banii pe primele trei luni din an. Inspectoratul General pentru Situații de Urgența anunța, vineri, ca incepe plata sumelor necesare decontarii cheltuielilor cu hrana și cazarea cetatenilor straini sau apatrizilor aflați in situații deosebite, proveniti din zona conflictului armat din Ucraina, aferente lunilor ianuarie, […] The post Romanii care au gazduit refugiați ucraineni iși primesc, in sfarșit, banii appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .