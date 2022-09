Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai mare canal romanesc de YouTube, LooLoo Kids, a depasit 50 de milioane de abonati, devenind astfel lider pe toata Europa in domeniul continutului pentru copii si lider in Europa Centrala si de Est, la general, potrivit unui comunicat transmis, miercuri, de catre firma care detine canalul de creatie.…

- Alex Iliescu a ridicat, impreuna cu fratele sau Tudor, la Brașov, unul dintre puținele startup-uri romanești care au ajuns sa atraga consumatori la nivel internațional. Aplicația Mondly a fost descarcata de 100 de milioane de ori de catre utilizatori din toata lumea, care vor sa invețe limbi straine.…

- Deși Recensamantul Populației s-a incheiat pe 31 iulie, recenzorii nu și-au primit banii nici pana acum. Suma pe care o au de primit cei aproape 800 de recenzori de la nivelul județului este de 3,8 milioane de lei. Banii ar putea sa fie virați in luna octombrie, dar pentru asta este nevoie de o Hotarare…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, ieri, ca salariul minim trebuie majorat la 3.000 lei avand in vedere numarul mare al romanilor din sistemul privat care au aceste venituri, potrivit Agerpres. Ciolacu a explicat ca va merge cu aceasta propunere, dar si cu cea de majorare a pensiilor cu 10%,…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, marti, ca salariul minim trebuie majorat la 3.000 lei avand in vedere numarul mare al romanilor din sistemul privat care au aceste venituri. Ciolacu a explicat ca va merge cu aceasta propunere, dar si cu cea de majorare a pensiilor cu 10% in sedinta coalitiei…

- Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) a publicat lista viitorilor beneficiari ai Programului National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020, care au solicitat finantare in etapa a III-a, 2022, a submasurii 4.1 (pachetul 4.1.5), in etapa a III-a, 2022, a submasurii 4.2 (plante proteaginoase)…

- Romanii și-ar putea recupera zilele libere legale care pica in weekend. Zilele libere legale care pica in weekend ar putea fi recuperate in timpul saptamanii. Asta daca va fi adoptat un proiect de lege propus de mai mulți parlamentari. Anul acesta, romanii beneficieaza de 15 zile libere legale, din…

- Romanii vor putea recupera zilele libere legale care pica in weekend in timpul saptamanii, daca va fi adoptat un proiect de lege propus de mai mulți parlamentari. Astfel, atunci cand zilele de sarbatoare legala in care nu se lucreaza se suprapun cu zilele de sambata si duminica, liberele sa se reporteze…