- Vești bune pentru clienții Lidl Romania. Incepand din weekendul 11 – 12 februarie 2023, consumatorii se vor putea bucura de oferte senzaționale la cele mai populare produse puse la vanzare de catre celebrul retailer german. Promoțiile ajung și la reduceri de 40%. Cele mai tari oferte Lidl Romania in…

- Rovinieta este taxa pe drum pe care șoferii trebuie sa o plateasca pentru a circula pe drumurile din afara orașelor. Exista o categorie de romani care pot conduce autovehiculul și fara achite taxa, conform Codului Rutier.

- Vești bune! Romanii care lucreaza in Germania vor primi un bonus de 600 de euro, pentru a putea sa faca fața cu succes inflației. Guvernul german a aprobat deja un pachet de scutiri, insa aceștia trebuie sa indeplineasca cateva condiții pentru a putea sa primeasca banii.

- Romanii sunt absolut bulversati de facturi. Multi dintre ei s-au trezit ca au doi furnizori la curent in acelasi timp, chiar daca au renuntat la unul si au facut un alt contract. Acest lucru poate fi verificat pe site-ul Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie. Un telespectator de la Antena…

- 1,5 miliarde de lei este plafonul alocat propus de Ministerul de Finanțe in acest an pentru programul Noua Casa. Din 2009 și pana in prezent, de la lansarea acestui program, au fost cumparate peste 300 de mii de locuințe prin Prima Casa, devenita mai apoi, Noua Casa. Puteți accesa insa credite prin…

- Daca ati primit apeluri telefonice cu prefix +94, sa stiti ca acesta apartine de Siri Lanka. ​​Romanii ar trebui sa fie atenți la apelurile internaționale pierdute sau la apelurile primite de la numere internaționale pe care nu l

- Beneficiarii cardului de energie au la dispoziție doua modalitați pentru a putea sa plateasca factura de incalzire de la bloc: fie merg la Oficiul Postal cu trei documente – actul de identitate, cardul de energie si certificatul de validare a datoriei, fie apeleaza la postas, care poate sa intocmeasca…

- Ratele romanilor s-au dublat in ultimul an. Oamenii impovarați le cer acum parlamentarilor sa gaseasca o solutie.Romanii cer inghetarea acestor rate si reducerea poverii dobanzilor. Asa ca ar putea constitui in scurta vreme un grup de lucru la nivel parlamentar pentru ca nici macar trecerea la IRCC…