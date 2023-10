Stiri pe aceeasi tema

- Traficul rutier in vestul București s-a desfașurat cu mare dificultate ieri dimineața, dar și in aceasta dimineața. In prezent, traficul in aceasta zona a Capitalei este ingreunat de inchiderea Podului Grant pe sensul Crangași-Turda, suspendarea liniei de tramvai 25, dar și de situații izolate, precum…

- Nu mai hraniti porumbeii, in caz contrar, riscati amenzi de pana la 5000 de lei, anunta Primaria sectorului 6. Iar politia locala a informat deja asociatiile de locatari. Pe de alta parte, ornitologii spun ca actiunile autoritatilor nu sunt cele corecte.

- Romanii vor avea de platit imopozite mult mai mari in 2024 atat pentru apartamente, mașini, dar și terenuri. Vorbim de o majorare de 13,8 la suta, cat a fost rata inflației in anul 2022, așa cum prevede Codul Fiscal. Impozite infricoșatoare in 2024. Cat vom plati pentru un apartament Analiștii in economie…

- Celebrul restaurant din Herastrau al omului de afaceri "Pescobar" a fost inchis din nou, pentru a doua oara, in doar cateva zile. Ei bine, șeful ANPC Horia Constantinescu a mers in control si a gasit noi nereguli grave. Astfel, s-a luat decizia de a pune iar lacatul pe ușile localului din zona de nord…

- Inghesuiala in cursa pentru funcția de primar general al capitalei. Deși, abia la 6 septembrie, Comisia Electorala Centrala a dat startul desemnarii oficiale a candidaților, intenția de a candida la șefia Primariei Chișinau și-au anunțat-o in ultimele luni tocmai 16 pretendenți, printre aceștia candidați…

- Nicusor Dan, primarul general al Capitalei, a venit cu o veste buna, joi seara, bucurandu-I pe bucureștenii care au fost nevoiți sa se descurce fara apa calda aproximativ doua saptamani. Potrivit edilului, lucrarile de reparație s-au finalizat, iar bucureștenii afectați vor beneficia din nou de apa…

- 2023 este al doilea an consecutiv cand candidații iși intensifica activitatea de cautare a unui nou job in mijlocul verii, perioada destinata mai mult planificarii concediilor decat a carierei.

- Scandalul azilelor din Voluntari, orașul pastorit de Florentin Pandele, soțul Gabrielei Firea, care și-a dat demisia din funcția de ministru al Familiei, pare sa nu fie atat de revoltator in ochii bucureștenilor, care potrivit unui sondaj INSOMAR ar alege-o pentru un nou mandat la primaria Capitalei.…