Românii care ajung pe acest aeroport vor avea nevoie de test COVID. Intră în vigoare de duminică La sosirea pe aeroporturile din Germania va fi obligatorie incepand de duminica efectuarea unui test pentru coronavirus, informeaza dpa, citata de Agerpres. Ministerului sanatatii de la Berlin arata ca a facut anuntul din timp pentru a permite pasagerilor si liniilor aeriene sa se pregateasca. Germania incearca sa limiteze al treilea val al epidemiei de coronavirus, provocat in special de versiuni mai noi si mai contagioase ale agentului patogen. De menționat este faptul ca, majoritatea țarilor europene impun certificatul de vaccinare, testul negativ de covid sau testul de anticorpi, pentru a… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

