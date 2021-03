Stiri pe aceeasi tema

- La fel ca in ultimii ani, liceele tehnologice și agricole inregistreaza cele mai multe taieri de clase și locuri Cele 57 de licee agricole și tehnologice din intreaga țara cuprinse in programul Creștem prin Educație Agricola se confrunta, an dupa an, cu astfel de decizii care pun in pericol existența…

- Agra Asigurari iși extinde oferta de portofoliu cu un nou produs specializat pentru asigurarea culturilor de sfecla de zahar. Incepand cu anul 2021, Sfecla de Zahar Universal acopera pierderile cantitative și de randament de zahar ale plantelor, produse de particule de nisip sau pamant antrenate de…

- Constituit acum 30 de ani, cu scopul alaturarii la Europa de vest a țarilor Europei centrale tocmai ieșite de sub regimuri comuniste, grupul de la Vișegrad – un club, azi, de așa-numiți “refuznici”, iși revendica suveranitatea și chiar refuza sa urmeze deciziile luate la nivel european. Analiști de…

- Europa asigura 76% din productia de vaccinuri la nivel mondial. Serurile sunt produse in 27 de fabrici din 11 țari europene, noteaza Mediafax. Europa detine 76% din productia de vaccin din lume. Sunt 12 situri de cercetare, in opt tari din lume, care lucreaza incontinuu la dezvoltarea unor…

- Autoritatea de concurenta a finalizat 13 investigatii privind incalcarea Legii concurentei, cu una mai putin fata de 2020, arata un comunicat de presa. Din acestea, 85% au fost cazuri de ințelegeri de tip cartel. Au fost finalizate investigații de impact in domenii esențiale (farmaceutic, servicii financiare,…

- Aproximativ 23.000 de fiole si comprimate aflate pe lista substantelor dopante cu grad de mare risc, in valoare de aproximativ 1,3 milioane lei, au fost descoperite de politistii de frontiera din cadrul PTF Giurgiu la un cetatean bulgar care a incercat sa le introduca in tara fara a detine autorizatiile…

- Laboratorul francez Sanofi, care nu este in masura, pentru moment, sa propuna un vaccin propriu anti-Covid, iși va pune liniile de fabricație la dispoziția Pfizer/ BioNTech, pentru a raspunde necesarului de doze ale Europei. Concret, Sanofi va pune in flacoane vaccinul Pfizer/BioNTech și va condiționa…

- Huawei a eliminat numele a trei dispozitive din lista sa de actualizari de securitate EMUI. Aceasta a inclus Mate 20, Mate 20 Pro și Mate 20 X, care nu vor mai primi nici patch-urile de securitate lunare, nici trimestriale, conform unui raport oficial. Seria Huawei Mate 20 a fost lansata in 2018, iar…