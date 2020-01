Stiri pe aceeasi tema

- Romanii cheltuiesc pentru alimente si bauturi racoritoare cel mai mult din Uniunea Europeana, 27,8% din totalul cheltuielilor lor de consum, ponderi mari fiind consemnate si in Lituania (20,9%) si Estonia (19,6%), cu mult peste media europeana de 12,1%, potrivit datelor aferente anului 2018 publicate…

- Olandezii sunt pe primul loc in Uniunea Europeana cand vine vorba de vizitele la dentist, cu o medie de 2,8 consultatii pe an, la polul opus fiind cipriotii, romanii si danezii, fiecare cu mai putin de 0,5 consultatii pe an, arata datele publicate joi de Eurostat. In cazul Romaniei, numarul de consultatii…

- Romanii se afla printre europenii care merg cel mai rar la doctor, iar la dentist ajung, in medie, o data la doi ani, arata datele publicate joi de Eurostat și citate de Hotnews. Olandezii sunt pe primul loc in Uniunea Europeana candvine vorba de vizitele la dentist, cu o medie de 2,8 consultatii pe…

- Gospodariile din Uniunea Europeana au cheltuit anul trecut peste 200 miliarde euro (echivalentul a 1,3% din PIB-ul Uniunii Europene) pentru ”comunicatii' (servicii postale si servicii si echipamente de telefonie si telefax), ceea ce reprezinta 2,3% din cheltuielile totale de consum ale gospodariilor,…

- Romania a ramas pe ultimul loc in Uniunea Europeana la ponderea microintreprinderilor și a firmelor mici și mijlocii (IMM) fața de populația țarii, deși acest indicator a crescut totuși dupa ce statul a introdus programul de finanțare pentru IMM, Start-Up Nation. "Eforturile politicii romanești privind…

- Poliția din UE a inregistrat in medie 697.000 de furturi auto in perioada 2015 – 2017, o reducere de 29% fața de perioada 2008 – 2010 (media anuala de 983.000). Intre 2008 și 2017, au existat tendințe descendente in majoritatea statelor membre ale UE. In medie, in perioada 2015-2017*, cifrele au fost…