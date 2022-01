Românii, bulgarii și austriecii, codașii UE la consumul de fructe și legume Romanii nu sunt mari amatori de fructe și legume și, mai mult de atat, se afla chiar pe ultimul loc in UE in ceea ce privește consumul. La noi, doar 2% din populatie mananca zilnic cel putin cinci portii de fructe si legume, in timp ce la nivelul Uniunii unul din trei cetateni (33%) a raportat in 2019 ca nu consuma zilnic fructe si legume si doar 12% din populatie a consumat cele cinci sau mai multe portii recomandate pe zi, potrivit datelor publicate de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat). In medie, peste jumatate din populatia UE (55%) a raportat ca in 2019 a consumat intre una si… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

