Românii blocați într-un aeroport din Portugalia timp de 24 de ore. Care a fost reacția companiei WizzAir în urma disconfortului creat Este sezonul concediilor, iar aeroporturile sunt pline de turiști care pleaca in tot felul de destinații care mai de care exotice. Totodata, și traficul aerian a crescut cu peste zece procente, iar responsabilii susțin ca au suplimentat personalul in orele de varf, asta pentru a nu se crea blocaje. O alta situație fara precedent a avut loc, pe un aeroport din Portugalia, acolo unde turiștii romani au ramas blocați și, mai apoi, au fost imbarcați cu o intarziere de mai bine de 24 de ore. Cum a explicat compania WizzAir situația creata. Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu patru zile, Maria Dragomiroiu și Sanda Ladoși au susținut un concert pentru comunitatea romaneasca din Nurnberg, Germania. Au mers cu o companie low-cost și la intoarcere au avut parte de un adevarat coșmar, alaturi de alți 148 de romani. 48 de ore de coșmar pentru Maria Dragomiroiu Avionul…

- CFR Calatori atentioneaza ca in mediul online circula informatii despre un FALS concurs privind castigarea unui card cadou de transport pe calea ferata, la un pret minim."Atentionam pasagerii ca CFR Calatori sau CFR SA nu au organizat un astfel concurs si nu au in derulare nicio campanie de promovare…

- Romanii vor avea de platit o noua taxa! Cei care vor dori sa mearga in centrul orașelor mari vor fi nevoiți sa plateasca o taxa. Subiectul a intrat și in atenția jurnalistului Mircea Badea, care a oferit o reacție vis-a-vis de acest subiect. Reacția acestuia a starnit un val de reacții. Ce spune Mircea…

- Unde vor sa plece romanii in vacanța: Destinațiile cele mai cautate pentru concediul din vara acestui an Destinațiile de vacanța cele mai populare printre romani pentru aceasta vara sunt Italia, Spania și Grecia, potrivit unei analize publicate de o platforma online specializata in rezervarile de bilete…

- Rareș Bogdan intervine puternic dupa anunțul lui Ciolacu: PNL e pregatit in continuare sa iși asume conducerea guvernuluiRareș Bogdan, prim-vicepreședinte al PNL și membru in delegația de negociatori ai PNL cu PSD și UDMR, a declarat sambata pentru G4Media despre anunțul lui Marcel Ciolacu de suspendare…

- CITESTE SI BREAKING NEWS Reacția lui Ciuca la apelul lui Ciolacu: Noi am spus de la inceput ca e bine sa respectam Protocolul și sa evitam targuiala. Romanii au alte prioritați 13:02 248 BREAKING NEWS Coalitia incearca sa previna greva din Educație - Sindicatele, convocate la Guvern pentru negocieri…

- Reacția lui Ciuca la apelul lui Ciolacu: Noi am spus de la inceput ca e bine sa respectam Protocolul și sa evitam targuiala. Romanii au alte prioritațiPremierul Nicolae-Ionel Ciuca spune ca Partidul Național Liberal a susținut inca de la inceput ca principala preocupare a coaliției trebuie sa fie…

- O parte dintre zborurile Wizz Air de pe Aeroportul Henri Coanda au inregistrat intarzieri marti dimineata de pana la aproape doua ore, din cauza unor probleme IT la unul din subcontractorii sai, iar check-in-ul a trebuit facut manual, au anuntat reprezentantii companiei aeriene. ‘Wizz Air informeaza…