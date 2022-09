Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, a declarat marți, la finalul unei reuniuni de urgența pe tema romanilor ramași blocați pe aeroporturile din strainatate din cauza anularii zborurilor Blue Air, ca aceștia vor fi aduși in țara cu aeronave Tarom.„S-a activat un numar unic la care cetațenii…

- Nicolae Ciuca a reacționat, marți, dupa ce Blue Air a anunțat ca anuleaza toate zborurile care pleaca din Romania incepand de azi și pana luni. Premierul a spus ca va vorbi cu ministrul Mediului pentru deblocarea conturilor companiei aeriene, pentru ca „nu putem lasa romanii sa aștepte in aeroporturi”.