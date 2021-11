Autoritațile din Maroc au decis suspendarea, pentru doua saptamani, a zborurilor comerciale de pasageri catre și dinspre Regatul Maroc, anunța Ambasada Romaniei in respectiva țara. Din pacate, unii romani au ramas blocați și cer ajutorul. Decizia a intrat in vigoare la ora 23.59, potrivit anunțului postat pe pagina de Facebook a ambasadei. Masura este valabila pana la 13 decembrie 2021, la ora 23:59. „Pentru a putea parasi teritoriul marocan in aceasta perioada, invitam cetațenii romani din Maroc, care aveau aranjamente de calatorie deja perfectate, sa țina legatura direct cu companiile aeriene…