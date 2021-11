Românii blocați în Africa de Sud au ajuns înapoi în țară Avionul cu cei 46 de romani blocați in Africa de Sud a aterizat la Baza 90, nu la Aeroportul Henri Coanda, așa cum se anunțase inițial. Aeronava TAROM care are la bord romanii repatriați din Africa de Sud a aterizat la București, la Baza militara 90. Avionul a adus in țara 46 de romani și 24 de straini blocați in suidul Africii, dupa ce Uniunea Europeana a izolat statele unde a fost detectata noua varianta de coronavirus Armata a fost solicitata de Guvern pentru a prelua aeronava, deoarece s-a apreciat ca era un risc prea mare ca pasagerii sa fie trecuți prin terminalul Sosiri de pe Henri Coanda,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

